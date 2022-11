Spécialiste des solutions de stockage d’énergie électrique, l’entreprise yverdonnoise Leclanché a annoncé lundi le départ de son directeur général, Anil Srivastava, en poste depuis 2014. Si le communiqué souligne l’épaississement de la clientèle du groupe depuis son arrivée, Leclanché ne fait pas moins face à des difficultés depuis des années. De lourds investissements ont été consentis pour donner un nouveau modèle à l’entreprise. C’est désormais à Pierre Blanc, le nouveau directeur général, qu’il incombe de mener Leclanché vers une profitabilité qui s’est fait attendre. Entretien avec le nouveau CEO, employé à Yverdon depuis plus de vingt ans et qui détient à lui seul plusieurs brevets relatifs à la production des batteries lithium-ion.

Quelle direction allez-vous donner à l’entreprise ces prochaines années?

Ces huit dernières années, près de 400 millions ont été investis par nos principaux actionnaires (ndlr: un groupe de fonds de placements dénommé SEFAM). Et plus de 50 millions ont encore été libérés dernièrement pour concrétiser le développement de Leclanché. Il s’agit aujourd’hui d’assurer un retour sur ces investissements en se focalisant sur ces marchés. Cela concerne principalement notre division Mobilité, où nos batteries pour la marine et le train arrivent sur un marché à maturité, mais également pour nos batteries stationnaires, qui permettent d’intégrer les énergies renouvelables et stabiliser les réseaux.