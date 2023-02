États-Unis – Un nouveau document confidentiel trouvé chez Mike Pence Le FBI a trouvé un nouveau document confidentiel au domicile de l’ancien vice-président de Donald Trump.

Un nouveau document classé confidentiel a été retrouvé vendredi par le FBI au domicile de l’ancien vice-président américain Mike Pence, a indiqué son porte-parole à plusieurs médias américains. Comme Joe Biden et Donald Trump auparavant, des documents classés confidentiels avaient déjà été découverts dans sa maison dans l’Indiana, un État du Midwest, fin janvier.

Cette nouvelle fouille a été organisée vendredi, en coordination entre le FBI et les avocats de Mike Pence. «Le vice-président a ordonné à son équipe (…) de faire preuve d’une transparence totale jusqu’à la résolution de cette affaire», a indiqué son porte-parole Devin O’Malley dans un communiqué cité par plusieurs médias.

Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l’ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l’espionnage, interdit de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés. Le porte-parole de l’ancien vice-président et la police fédérale n’ont pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

