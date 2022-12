Culture et santé s’allient – Un nouveau festival afin de corriger l’image du VIH Le CHUV prévoit une année d’événements pour «créer de nouvelles images de la vie avec le VIH». Un appel à projets doté de 60’000 francs est lancé. Romaric Haddou

L’appel à projets porte sur cinq courts métrages et une performance. Les six lauréats recevront 10’000 francs chacun. POSITIVE LIFE FESTIVAL

Il faut rafraîchir les idées (reçues) de la population à propos du VIH. C’est ce que pense le Service des maladies infectieuses du CHUV, qui lance le Positive Life Festival, une année d’actions et d’événements culturels et scientifiques «visant à créer de nouvelles images de la vie avec le VIH». Les 1er et 2 décembre 2023, un festival au CityClub de Pully viendra clôturer ce cycle de manifestations.

«La vie avec le VIH a énormément évolué depuis les années 80 mais les représentations demeurent anciennes. Par exemple, beaucoup de gens ignorent encore qu’une personne vivant avec le VIH mais sous traitement efficace ne peut pas transmettre le virus, explique David Jackson-Perry, coordinateur des projets VIH au service des maladies infectieuses du CHUV. Nous déplorons cet état de fait et avons décidé de coproduire de nouvelles images.»

David Jackson-Perry est coordinateur des projets VIH au service des maladies infectieuses du CHUV et initiateur du Positive Film Festival. DR

Dans l’optique du week-end final, les organisateurs viennent de lancer un appel à projets pour cinq courts métrages et une performance. Il s’agit de «thématiser un aspect de la vie avec le VIH, que ce soit sous forme documentaire, fiction, animation, etc.» Les six projets retenus recevront chacun 10’000 francs.

Au cours de l’année, le Positive Life Festival sera allié à un grand nombre de partenaires pour «faire converger l’art et la science». Parmi les projets, citons des ateliers d’écriture avec l’écrivain Mathias Howald et des scientifiques de l’UNIL pour des élèves du secondaire II et des Maisons de quartier ou encore des «apéros sciences», notamment le 8 mars sur le thème «les femmes et du VIH», en collaboration avec l’éprouvette de l’UNIL. Des coopérations avec le Festival Cinéma Jeune Public et la Fête du Slip sont aussi prévues.

«Soulignons finalement que des personnes vivant avec VIH sont partie prenante du projet. Il y a une volonté d’information, de sensibilisation et de déstigmatisation», termine David Jackson-Perry.

https://positive-life-festival.ch/

