Sur les hauts de Lausanne – Un nouveau festival de musique classique à Epalinges Les Musicales d’Epalinges proposent au public, du 7 au 12 mars, des oeuvres classiques «singulières» interprétées par des artistes virtuoses.

Le piano sera notamment à l’honneur lors de la première édition du festival les Musicales d'Epalinges, du 7 au 12 mars. (Photo d’illustration) Keystone/DPA/A3912

Epalinges, sur les hauts de Lausanne, accueille dès mardi un nouveau festival de musique classique. Sur six jours et donc jusqu’au dimanche 12 mars, les Musicales d’Epalinges proposent des oeuvres classiques «singulières, exigeantes et parfois peu connues, toujours interprétées par des artistes virtuoses, afin d’ouvrir de nouveaux horizons sur la musique à tous les publics».

C’est l’association Ensemble enScène et le pianiste lausannois Cédric Pescia qui sont à l’origine de ce festival. Au programme durant la semaine: Tchaikovski, Schubert, Haydn, Beethoven, Bach et Schumann notamment.

Les concerts ont lieu chaque soir dès 20h00 à la salle des spectacles d’Epalinges. Des ateliers de médiations seront également organisés pour les élèves des écoles de musique, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.