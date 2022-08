Culture à Saint-Prex – Un nouveau festival musical entre patates et bouteilles Emmenée par l’humoriste Nathalie Devantay, une petite équipe a créé un lieu culturel où se produira notamment la chanteuse lausannoise Maryne. Sylvain Muller

Maryne (à g.) est une des artistes qui participera au premier Festival Bon’Boc à Saint-Prex, organisé sous l’égide de l’association du même nom présidée par l’humoriste Nathalie Devantay (à dr.). 24 HEURES / LAURENT DE SENARCLENS

«Comment on a sélectionné les artistes qui se produiront à notre festival? Ben, on a pris des personnes qu’on avait envie d’avoir! Dans cette histoire, depuis le début, tout fonctionne au coup de cœur!» Pour une fois, l’humoriste Nathalie Devantay ne plaisante pas. Peut-être aussi parce que ce n’est pas en tant qu’artiste qu’elle s’exprime, mais en tant que présidente d’une association: celle de Bon’Boc, organisatrice d’événements culturels à Saint-Prex depuis 2020 et qui vivra son premier festival du 17 au 20 août prochain.