Ski cross – Un nouveau format que les Suisses ne maîtrisent pas Les Suisses n’ont de loin pas brillé lors de l’épreuve par équipes d’Arosa. Le duo suédois Sandra Näslund/David Mobaerg a dominé cette nouvelle compétition. Robin Carrel Arosa

Fanny Smith (au centre) et les skieurs suisses ont été à la peine lors de l’épreuve par équipes d’Arosa. AFP

Dans la zone d’arrivée, Alex Fiva est mort de rire. Pas parce qu’il s’est un peu manqué sur son parcours, ça, il n’en était pas forcément content. Le local de l’étape se marrait surtout parce que son binôme Sanna Lüdi n’a jamais quitté le portillon de départ. Les deux Suisses ont ainsi été éliminés.

La Bernoise n’a pas tout compris à la règle de cette jeune épreuve, qui se disputait seulement pour la deuxième fois sous ce format. Quatre hommes font le parcours, puis l’écart mesuré à l’arrivée décale le départ des femmes quelques minutes plus tard.

«Il faut s’y habituer»

«C’est complètement nouveau. Ça peut être très intéressant, mais pour nous, c’est une découverte. Il faut s’y habituer, analyse Fanny Smith, sortie dès les quarts de finale après n’avoir pas réussi à remonter les sept dixièmes laissés en route par son coéquipier Ryan Regez. C’est une bonne idée, ça peut faire un changement intéressant. Mais ici, sur un format sprint, c’est dur de remonter.»

Mercredi soir, les Helvètes ont en quelque sorte confirmé leurs mauvais résultats de la veille. Seule la doublette Talina Gantenbein/Joos Berry a passé les quarts de finale, avant de finir septième du classement final. L’épreuve a été remportée par les grands favoris suédois Sandra Näslund et David Mobaerg. La première a réussi une «remontada» en finale, pour battre au final les Canadiens Reece Howden et Zoe Chore. Les Russes Natalia Sherina et Sergey Ridzik ont pris la dernière place disponible sur le podium.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.