«Ce partenariat, c'est le Magic Pass de l'information»

Éditeur et rédacteur en chef du «Journal de Morges», Cédric Jotterand est consultant dans le projet du nouveau titre pour la région Riviera-Chablais. Et pour cause: c’est le système qu’il a mis sur pied qui doit être reproduit.

Votre expérience est citée en exemple. Un motif de fierté?

Oui, c’est surtout la fierté d’avoir créé un projet crédible. Quand on l’a lancé il y a 4 ans, ce n’était pas acquis. La fierté, c’est de l’avoir démontré grâce à un journalisme de qualité tout en essayant de former la relève. Notre stratégie, entre longues enquêtes et sujets très locaux, commence à payer: nous perdions des abonnés avant de nous stabiliser en 2019. Et depuis, on en gagne régulièrement.

Que vous apporte un partenariat avec «24 heures»?

Il a deux vertus: ce partenariat me permet d’offrir à mes journalistes une dimension plus grande que celle d’un journal local. Je prends deux exemples concrets: nous avons suivi la cérémonie des Nobel à Stockholm pour Jacques Dubochet et avons récemment interviewé la conseillère fédérale Amherd sur la question des transgenres dans l’armée (ndlr: sujets publiés dans «24 heures»). Seul, le «Journal de Morges» n’aurait pas traité ces sujets. Et puis il y a l’aspect financier: la somme forfaitaire que nous recevons pour nos articles est un pilier de mon modèle d’affaires.

Faut-il s’attendre à voir ce modèle essaimer?

Si la collaboration devait marcher dans la Riviera et le Chablais comme elle fonctionne chez nous, Tamedia et d’autres journaux locaux auront tout intérêt à l’envisager. Ces collaborations sont le Magic Pass de l’information: on en mutualise une partie mais chacun reste indépendant chez soi. Je vois ces partenariats d’un très bon œil, tout le monde y gagne.