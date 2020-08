Nouvel espace à Saint-Légier – Un nouveau lieu de culte pour les amateurs de mousses La maison Amstein a inauguré son nouveau magasin. En rayon, plus de 850 bibines et quelque 600 crus régionaux. David Genillard

L’entreprise Amstein a inauguré son nouveau temple de la bière. Florian Cella/24Heures

Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Slovénie, Italie, Pologne… L’autoproclamé «Ambassadeur de la bière» offre depuis lundi un tout nouveau consulat au monde brassicole, dans les anciens locaux du groupe Lapeyre à Saint-Légier. L’entreprise Amstein SA, active depuis 47 ans dans l’importation de mousses spéciales, inaugure son nouveau magasin, à une centaine de mètres de son dépôt, dans la zone industrielle de la Veyre.

Les amoureux de l’ancienne échoppe aux allures de caverne d’Ali Baba mal éclairée devront s’habituer au nouveau décor, vaste et lumineux. Pour le reste, ni les prix, ni la politique en matière de choix pour composer l’assortiment n’ont changé, assure Yan Amstein, directeur de l’entreprise. Sur 595 m2, l’endroit propose la bagatelle de 850 à 900 références (contre environ 600 dans l’ancien dépôt). Une vingtaine de brasseries suisses sont représentées. Bières sans gluten et sans alcool figurent en bonne place entre les habituels stouts, IPA, tripel ou weizen. Dans ce temple du malt, le raisin a aussi sa place: environ 600 crus régionaux sont disponibles, soit une augmentation de 25%.

«Le nouvel espace va nous permettre d’élargir encore le choix ces prochains mois» Yan Amstein, directeur d’Amstein SA

Le Covid a accéléré ce déménagement, en gestation depuis plusieurs années. Face à la baisse drastique de chiffre d’affaires induite par la fermeture des restaurants et bistrots, l’entreprise familiale a travaillé à la création de l’espace de vente, qui abrite désormais également l’administration. «Le nouvel espace va nous permettre d’élargir encore le choix ces prochains mois, annonce le patron. Il nous permet aussi de résoudre le problème de la sécurité en matière de Covid, en séparant totalement la partie vente de la logistique et en offrant bien plus d’espace à nos clients.»

À noter que le drive-in, inauguré durant le confinement, est désormais à 100% opérationnel: il est maintenant possible de commander en ligne et de récupérer sa commande sans sortir de son véhicule.