Une paroi tapissée de sirops colorés aux goûts les plus divers et un immense arbre à sucettes s’offrent au regard à travers la verrière, au fond de la place Pépinet, à Lausanne. C’est là qu’ouvre ce week-end un nouveau lieu pour les 0 à 16 ans: le cinéma théâtre des Mutin.e.s, à l’emplacement de l’ancien Théâtre de marionnettes des Lutins. Une seule lettre sépare les deux appellations: «Le mutin est celui qui dit non. Ce lieu permettra d’apprendre à ne pas être d’accord et à argumenter», souligne Laurent Toplitsch, qui ajoute à son arc associatif cette nouvelle corde culturelle.

Le créateur du miniplexe Zinéma, de l’open air «Dix toiles sous les étoiles» et exploitant du cinéma d’Oron est parti de son propre questionnement: «Qu’est-ce que j’aurais aimé à leur âge?» Laurent Toplitsch proposera aux ados des films qu’il qualifie de «transgressifs»: «Pas du gore, ça ne m’intéresse pas. Mais des films où l’horreur se situe surtout hors champ, ce qui fait marcher l’imagination.» En général réservés aux plus de 16 ans, ces longs métrages pourront être contemplés dès 14 ans aux Mutin.e.s: «L’âge légal baisse de deux ans si l’enfant est accompagné. Or le projectionniste peut faire office d’accompagnant…»

«Ils sont ados et vont de toute façon transgresser. Il est préférable qu’ils transgressent en groupe, dans une expérience collective, plutôt que seuls.» Laurent Toplitsch, fondateur du Zinéma et des Mutin.e.s

Laurent Toplitsch n’a-t-il pas peur de se faire taper sur les doigts? «Non, la loi ne dit pas par qui ils doivent être accompagnés! Ils sont ados et vont de toute façon transgresser, c’est dans la définition même de cet âge. Ils voient pire sur internet et personne ne s’en offusque! Il est préférable qu’ils transgressent en groupe, dans une expérience collective, plutôt que seuls. Par analogie, boire de l’alcool seul, pour un ado, est pathologique, alors que boire avec des copains est de l’ordre du rituel.»

Et pourquoi ne pas rester vautrés avec ses copains à la maison pour pareille expérience? «Parce que les parents sont souvent là! Et que l’être humain a besoin de sortir, d’aller dans le monde. Déjà pour nos ancêtres, rester dans sa grotte plutôt qu’aller chasser, c’était mourir. Des lieux comme les Mutin.e.s servent essentiellement aux rencontres. Les films sont le prétexte.»

Différents horaires pour différents usages

La notion de partage étant donc «l’enjeu» du projet, Laurent Toplitsch espère que les parents viendront par ailleurs faire découvrir d’autres films (qu’il qualifie de «régressifs») à leurs enfants. Les adultes pourront également laisser leur progéniture devant l’écran pendant qu’ils iront faire le marché le samedi matin: la programmation, et donc l’âge du public, varieront en fonction des horaires (entre 11 h et 19 h selon les jours, du mercredi au dimanche).

Le projet de 30 petites chaises et un gros pouf, soutenu par la Ville et le Canton, proposera également du théâtre et des ateliers philo, auparavant donnés au Zinéma. En plus de déménager, ils seront scindés en deux – pour les plus jeunes et pour les plus âgés.

