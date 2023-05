Transition énergétique – Un nouveau lobby au secours des éoliennes vaudoises Une association qui se veut citoyenne et indépendante vise à plaider la cause des parcs auprès de la population. Erwan Le Bec

Les éoliennes, ici celles du Peuchapatte (JU), en sont à un stade crucial sur Vaud. Plusieurs parcs devraient arriver à l’étape de la construction prochainement, ouvrant la voie à d’autres. Jean-Paul Guinnard

Il y avait déjà Suisse Éole, défenseur national de l’énergie éolienne, basé à Yverdon, ainsi que le GREE, Groupement des promoteurs de projets éoliens, tous deux dotés d’outils de communication plus ou moins tournés vers le grand public. S’y ajoutait, à l’arrivée de chaque projet éolien, une association locale «oui aux hélices» plus ou moins active. Ce n’était pas assez pour Cédric Aubert.

«Il faut assumer que les éoliennes seront visibles, largement, et que ça concerne tous les Vaudois.» Cédric Aubert, président du comité de ProÉole Vaud

Ancien du fournisseur d’énergie zurichois EWZ et un temps visage du futur parc du Mollendruz, il vient de lancer ProÉole Vaud, une «association citoyenne qui veut donner une voix à toutes celles et tous ceux qui estiment qu’il est urgent d’agir pour développer les énergies renouvelables indigènes, notamment l’éolien vaudois». Il s’agit pour l’heure d’une structure d’une poignée de membres, dotée d’un site internet et vivant de ses cotisations à 20 francs. Un bilan sera fait à l’été. Son but ? Agir là où les autres ne sont pas, pour convaincre l’opinion publique. Il manquait, comprend-on entre les lignes, un organe qui ne soit pas lié aux promoteurs, à des mandats ou empêtré dans une votation en particulier.

Faire un débat cantonal

«Les opposants ont toujours été très actifs, diffusant des informations erronées sur le terrain, juge l’énergéticien. Si on veut accélérer les choses il faut en parler au plus grand monde et pas seulement lorsqu’un projet est mis à l’enquête.» Il enchaîne, citant sa propre expérience à La Praz en 2018. «Il faut assumer que les éoliennes seront visibles, largement, et que ça concerne tous les Vaudois. Maintenant nous avons besoin de ces énergies et nous devons prendre nos responsabilités.»

Pour assurer la crédibilité de l’association, les membres assurent de leur indépendance totale. Les fondateurs sont ingénieurs, informaticiens, élus locaux. Y figure même Tony Lerch, patron du Caribana Festival. L’association promet une transparence totale et des actions ciblées, notamment lors de séances d’informations. Sa création intervient dans une période cruciale pour la réalisation des projets éoliens, notamment vaudois, à une heure où des parcs majeurs attendent un ultime verdict ou espèrent bénéficier du «Windexpress» adopté au Conseil national début mars. De quoi, dans les deux cas, relancer les projets et les procédures.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.