Immobilier – Un nouveau locataire à la Maison-Blanche Joe Biden est intronisé ce jour nouveau président des États-Unis d’Amérique. Il succède à Donald Trump dans les locaux du palais présidentiel à Washington D.C. Tour du propriétaire. Fabrice Breithaupt

La Maison-Blanche (ici, la façade nord) à Washington D.C., aux é tats-Unis, compte 132 pièces, 16 chambres à coucher, 35 salles de bain, 412 portes, 147 fenêtres, 28 cheminées, 8 escaliers et 3 ascenseurs. Plus de 2100 litres de peinture sont nécessaires pour couvrir sa surface extérieure. AFP La Maison-Blanche (ici, la façade sud) à Washington D.C. AFP La Maison-Blanche à Washington D.C. : le jardin Jacqueline-Kennedy, situé à côté de l’aile est. DR 1 / 7

La Maison-Blanche à Washington D.C. accueille aujourd’hui son nouveau pensionnaire. Joe Biden, élu en novembre dernier 46e président des États-Unis d’Amérique, sera intronisé en effet ce mercredi. La cérémonie d’investiture doit avoir lieu à midi (heure de la côte est, soit à 18 h en Suisse) au Capitole, dans la capitale fédérale. Elle se déroulera sans public et sous très haute protection de la police et de l’armée. Les autorités craignent des émeutes, comme celles qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui ont sidéré le monde. Le 6 janvier, des partisans radicaux du désormais ex-président Donald Trump ont pris d’assaut le siège du Congrès. Ceux-ci contestent la validité des résultats des élections présidentielles de l’automne 2020, qu’ils estiment «truqués», comme le dit aussi leur favori, lequel s’est accroché au pouvoir jusqu’au bout.