Opposants aux mesures sanitaires – Un nouveau mouvement politique, «Debout», émerge en Suisse Le co-président des Amis de la Constitution, Werner Boxler, précise qu’il est encore trop tôt pour savoir qui sera à la tête de ce mouvement citoyen.

Werner Boxler confirme que le mouvement prône un changement radical au vu de ce qu’ont montré le Conseil fédéral et le Parlement au cours des 18 derniers mois, KEYSTONE/Peter Schneider

Les opposants aux mesures sanitaires lancent le nouveau mouvement politique «Aufrecht Schweiz», traduit par «Debout» ou «Debout la Suisse» sur son site Internet en construction. «Ce mouvement citoyen est en route», assure Werner Boxler, co-président des Amis de la Constitution, confirmant une information du Matin Dimanche et de la SonntagsZeitung.

Aux dires de Werner Boxler, il est trop tôt pour savoir qui sera à la tête de ce mouvement, combien il comptera de membres et à quel point il entend s’inscrire dans le processus politique. Les Amis de la Constitution y seront liés, mais «n’en seront pas la locomotive». Et d’ajouter que davantage de précisions seront données ultérieurement.

Concernant le fond, Werner Boxler confirme que le mouvement prône un changement radical au vu de ce qu’ont montré le Conseil fédéral et le Parlement au cours des 18 derniers mois, depuis le début de la crise sanitaire. Il s’agira de questionner et d’influer directement sur la représentation du peuple dans les institutions suisses.

Elections nationales 2023

Sur le site Internet du mouvement, on trouve quelques informations supplémentaires. «"Debout la Suisse" souhaite participer au plus grand nombre possible d’élections communales et cantonales», peut-on lire. «C’est ainsi que nous nous préparons pour les élections nationales de 2023!»

Le mouvement compte sur des candidats aux élections qui ne se distinguent pas par leurs propres intérêts économiques, leur lobbying ou leur volonté de puissance, mais en s’efforçant de remettre subsidiairement les compétences décisionnelles et les libertés vers le bas, entre les mains des communes, des familles et des personnes.

Patrick Jetzer, qui travaillait au secteur vente du géant pharmaceutique américain Pfizer, est mentionné sur le site comme co-président. Patrick Jetzer est ensuite apparu au public comme un sceptique du coronavirus. Figurent aussi dans «l’équipe fondatrice» ou le «conseil d’administration» la conseillère d’État Barbara Müller (PS/TG) et le naturopathe saint-gallois Daniel Trappitsch.

ATS

