Élections communales 2021 – Un nouveau parti contre un «Manhattan» à Crissier Forte de 350 oppositions à un projet immobilier, une association se lance dans les communales face aux partis traditionnels. Chloé Banerjee-Din

La mise à l’enquête du plan d’affectation «En Chise» vient de s’achever. Le quartier est conçu pour environ 1200 habitants et emplois. GEA

«C’est Manhattan entre Mèbre et Sorge.» Avec ce slogan, l’association Sauvegardons Crissier est partie en campagne, ces dernières semaines, contre un nouveau projet immobilier sur la commune: le quartier En Chise, d’un potentiel d’environ 1200 habitants et emplois (voir encadré). Et ça marche. Au terme de la mise à l’enquête du plan d’affectation, le 3 décembre dernier, elle a récolté plus de 350 oppositions sur un total de 390 déposées à la Commune.

Un quartier à la place d’un champ Afficher plus Le plan d’affectation «En Chise» a été mis à l’enquête relativement discrètement en novembre, pandémie oblige, selon la Municipalité. Le projet n’est toutefois pas complètement nouveau, puisqu’il avait été présenté en 2016 à la population, à l’issue du concours d’architecture. Il doit se construire sur ce qui est actuellement un champ, entre l’administration communale et un autre quartier de même ampleur, OASSIS. Celui-ci vient tout juste d’accueillir ses premiers locataires et est en outre porté par la même société, Patrimonium. Avec 800 à 900 habitants et 350 emplois, En Chise sera essentiellement résidentiel, avec plusieurs bâtiments organisés autour d’un square, dont quatre d’une hauteur de 7 étages sont particulièrement épinglés par Sauvegardons Crissier. En termes de mobilité, une des promesses du quartier est de se situer sur la ligne du BHNS, un bus rapide qui doit relier Crissier à Lausanne à l’horizon 2023.