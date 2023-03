Biathlon – Un nouveau podium en Coupe du monde pour Amy Baserga et Niklas Hartweg Après leur 3e place à Pokljuka (Slovénie) lors de la première épreuve de la saison, le duo composé de la Zurichoise et du Schwytzois a terminé 2e du relais mixte simple de Nove Mesto (République tchèque).

Amy Baserga et Niklas Hartweg confirment leur ascension au plus haut niveau. AFP

Amy Baserga (22 ans) et Niklas Hartweg (23 ans) ont encore brillé en Coupe du monde. À Nove Mesto (République tchèque), la Zurichoise et le Schwytzois se sont hissés à la 2e place du relais mixte simple. Ils ont seulement été devancés par les Norvégiens Marte Olsbu Roiseland et Vetle Sjastad Christiansen.

Le duo suisse s’était déjà distingué lors du premier relais mixte de la saison, à Pokljuka (Slovénie), en se classant 3e, et avait également obtenu la médaille d’argent aux Championnats d’Europe de Lenzerheide, fin janvier.

En relais mixte, le quatuor composé de la Grisonne Elisa Gasparin (31 ans), de l’Obwaldienne Lena Häcki-Gross (27 ans), du Zurichois Sebastian Stalder (25 ans) et du Soleurois Serafin Wiestner (32 ans) a pris la 9e place d’une course remportée par les Français, devant les Suédois et la Norvège.

BCH

