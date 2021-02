Ski alpin – Un nouveau podium et un petit globe pour Lara Gut-Behrami Deuxième du super-G de Val di Fassa derrière Federica Brignone, la Tessinoise s’est assurée le globe de cristal de la spécialité. Corinne Suter troisième.

Pas de passe de trois, mais un nouveau podium pour Lara Gut-Behrami à Val di Fassa! Victorieuse des deux descentes programmées dans la station transalpine, la Tessinoise a pris la deuxième place du super-G de dimanche, à 59 centièmes de l’Italienne Federica Brignone, laquelle a fêté son 16e succès en Coupe du monde, son premier de la saison.

Forte de ses quatre victoires dans la discipline cet hiver et de ce 11e podium consécutif toutes courses confondues (!), la double championne du monde de Cortina s’est ainsi assurée le globe de cristal de la spécialité. Elle a en outre réalisé une très bonne opération en tête du général de la Coupe du monde, en accentuant son avance sur Petra Vlhova. En retrait lors du super-G de dimanche (25e provisoire, à 2’’66), la technicienne slovaque est toutefois au bénéfice d’un calendrier favorable, avec quatre slaloms au programme des huit dernières épreuves de la saison.

Deuxième et troisième des deux descentes disputées à Val di Fassa, Corinne Suter a elle aussi enchaîné un nouveau podium, en prenant la troisième place (+0’’72) d’une course marquée par deux longues interruptions, causées par les vilaines chutes de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie et de l’Autrichienne Rosina Schneeberger. Michelle Gisin (13e provisoire à 1’’64), Wendy Holdener (14e à 1’’66), Priska Nufer (19e à 2’’10), Joana Haehlen (21e à 2’’52) et Jasmina Suter (22e à 2’’56) hors du top 10.

La chute de la Norvégienne Kajsa Vickhoff

La chute de l’Autrichienne Rosina Schneeberger

