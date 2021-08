Ouvrage en fin de vie – Un nouveau pont au-dessus des voies au Château de Chillon Le pont métallique qui enjambe les voies ferrées menant au célèbre château vaudois arrive en fin de vie. Des travaux débutent samedi pour en construire un nouveau.

Le nouveau pont sera posé dans la nuit du 20 au 21 novembre (image de synthèse). SBB CFF

Les CFF reconstruisent le pont menant au Château de Chillon. L’ouvrage actuel arrive en fin de vie et doit être remplacé. Les travaux sur le pont débutent samedi et se terminent en décembre 2021.

Le pont métallique qui enjambe les voies ferrées à la hauteur du Château de Chillon arrive en fin de vie et doit être assaini. Un nouvel ouvrage, plus sobre et plus large, remplacera l’ancienne structure. Le montant des travaux s’élève à trois millions de francs environ, indiquent les CFF mardi dans un communiqué.

Dans le but d’assurer une meilleure visibilité du château depuis la route, le nouveau pont sera débarrassé de la structure en bois qui avait été rajoutée en 1937. Sa capacité portante permettra aussi le passage de véhicules plus lourds, pour l’acheminement de marchandises ou pour les services de secours par exemple.

Le pont sera aussi définitivement adapté au gabarit des trains à deux étages. Les culées seront en outre éloignées afin de laisser un espace de sécurité suffisant sur les voies pour le personnel CFF.

Intégration au site

Une passerelle provisoire a déjà été installée en juin dernier. L’apparence du nouvel ouvrage a été coordonnée avec les instances cantonales et fédérales en charge de la protection du patrimoine, afin que le pont s’intègre harmonieusement dans le site de Chillon.

Le démontage du pont est prévu dans la nuit du 13 au 14 novembre et la pose du nouvel ouvrage dans la nuit du 20 au 21 novembre. Il sera construit en atelier, puis mis en place par une grue routière à forte capacité.

Les CFF rappellent qu’ils ont mis en place un horaire spécial entre Lausanne et Brigue jusqu’au 15 août, en raison de nombreux travaux réalisés le long de la ligne. Les trains sont en outre remplacés par des bus entre Vevey et Aigle le week-end prochain. Le reste de l’année, la plupart des travaux au pont de Chillon sont réalisés de nuit et n’impactent pas le trafic ferroviaire.

ATS

