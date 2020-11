Vaud – Un nouveau poste de police mobile à Lausanne Un van noir et rouge se déplacera dans les quartiers lausannois, dans des secteurs où des incivilités ou des nuisances sonores ont été constatées. Il y sera même possible d’y déposer une plainte pénale

Le nouveau van est équipé pour enregistrer une plainte pénale. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La police de Lausanne dispose d’un nouveau poste de police mobile. Ce van noir et rouge se déplacera dans les quartiers afin d’aller à la rencontre des habitants. Il sera possible d’y obtenir des renseignements ou de déposer une plainte pénale. Il stationnera la semaine prochaine à Entrebois.

Le concept de poste de police mobile existe depuis 2014 à Lausanne. L’expérience menée jusqu’ici a montré que sa présence – et sa visibilité – permettent de détecter et de traiter plus rapidement certaines problématiques sécuritaires, explique mercredi la ville.

Grand nombre de prestations

Le nouveau van pourra être engagé dans des secteurs où des incivilités ou des nuisances sonores ont été constatées. «Sa présence sera annoncée. Il viendra aussi en appui aux manifestations locales», a expliqué le municipal Pierre-Antoine Hildbrand.

Grâce à l’informatique embarquée, les agents pourront réaliser un grand nombre de prestations, notamment enregistrer une plainte pénale et entendre une victime. Les habitants auront l’occasion d’échanger avec les policiers et de signaler des problèmes.

Un nouveau véhicule – électrique celui-ci – devrait entrer en service l’année prochaine. Il est appelé à remplacer le tout premier poste mobile qui «arrive en bout de course», a expliqué M. Hildbrand.

ATS/NXP