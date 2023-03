Musulmans vaudois – Un nouveau président pour l’UVAM Ancien président de Conseil communal bien connu des Moudonnois, Ufuk Ikitepe veut mettre sa capacité à tisser des liens au service de la faîtière. Sylvain Muller

Ufuk Ikitepe, nouveau président de l’Union vaudoise des associations musulmanes. DR

Deux mois et demi après la démission de sa première présidente Sandrine Ruiz «pour des raisons familiales et de santé», l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) s’est dotée d’un nouveau président dimanche à l’occasion de son assemblée générale. Ses membres ont choisi de placer à leur tête Ufuk Ikitepe.

Cet habitant de Moudon est bien connu dans la cité broyarde puisqu’il y est très actif depuis de nombreuses années. Ufuk Ikitepe a ainsi été, entre autres, président de l’Association et Centre culturel de Moudon ou vice-président du Groupe Suisses-Étrangers. Il s’est aussi investi dans la politique locale, en siégeant trois législatures au Conseil communal sous les couleurs PLR et a présidé cet organe de 2016 à 2017.

«Depuis trois ans, je m’étais mis en congé sabbatique, mais le terrain me manquait. Quand j’ai vu que le poste de président de l’UVAM était vacant, j’ai saisi l’occasion.» Aimant le contact humain et la vie associative, le Moudonnois espère que son expérience lui permettra de renforcer les liens entre populations suisse et musulmane. «Car nous devons travailler ensemble, notamment pour faire avancer le dossier de la reconnaissance d’intérêt public par l’État de Vaud.»

Tensions internes

Dans un autre domaine, l’UVAM a connu des tensions internes à la fin de l’an passé à la suite de l’organisation d’un atelier sur le potentiel discriminant de versets coraniques. Ce projet avait suscité l’ire de la mosquée de Prélaz à Lausanne, qui a démissionné dans la foulée.

Si la majorité des membres assurait ne pas voir de problème dans la mise sur pied de cet atelier, certains membres individuels n’étaient pas d’accord. Mirsad Muminovic, président de l’association bosniaque de Lausanne, sise à Écublens, avait ainsi proposé à son comité de quitter l’UVAM. Mais à l’issue de l’assemblée générale de dimanche, l’ancien président et actuel secrétaire général de la faîtière, Pascal Gemperli, assure qu’aucune démission n’a été présentée.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

