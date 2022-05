Mille porcs à Saint-Barthélemy – Un nouveau projet de porcherie agite le Gros-de-Vaud Huit mois après l’échec de Thierrens, un projet est mis à l’enquête à Saint-Barthélemy. Les opposants se mobilisent malgré l’exemplarité avancée par l’agriculteur. Sylvain Muller

La porcherie doit être construite sur cette parcelle, près d’une bergerie déjà existante. PATRICK MARTIN

Huit mois après le rejet dans les urnes d’un projet de porcherie à Thierrens, le Gros-de-Vaud repart pour un tour de débat du côté de Saint-Barthélemy. Un agriculteur met en effet à l’enquête jusqu’à dimanche (29 mai) un projet de nouvelle structure pouvant accueillir au maximum 1020 porcs.

À quelques jours de la fin du délai, les opposants se mobilisent, comme le prouvent la distribution de tous-ménages, le lancement d’une pétition en ligne – signée par 670 personnes mercredi à midi – ou les récoltes de paraphes démarrées en vue d’oppositions groupées.

«Au village, il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont contre sans oser le dire.» Un membre du comité d’opposants qui s’est formé à Saint-Barthélemy

«Au village, il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont contre sans oser le dire», image un membre du comité d’opposants. «Ce projet n’est pas du tout en adéquation avec les changements d’habitudes des consommateurs, ni avec la future politique agricole, estime une autre membre du groupe. Et, surtout, on a vécu des années avec les nuisances d’une porcherie de 200 porcs (ndlr: sans lien avec ce projet et fermée en 2016 suite au scandale Annen). Il y a donc de quoi être effrayé quand on nous parle d’en engraisser cinq fois plus.»

Président du Conseil communal du village et agriculteur, Alain Favre confirme être souvent sollicité par ses concitoyens ces derniers jours: «Les gens s’inquiètent des odeurs et du trafic de poids lourds. Ils demandent ce qu’ils peuvent faire et si la population pourra voter, comme à Thierrens.»

Pas comme à Thierrens

Normalement pas, car les deux projets sont différents. À Thierrens, il était mené par une coopérative de producteurs laitiers souhaitant valoriser son petit-lait. Mais surtout, il exigeait une modification d’un plan partiel d’affectation, cela ayant entraîné son passage devant le Conseil communal. Ce ne sera pas le cas à Saint-Barthélemy, où la zone est déjà légalisée.

À Échallens, Olivier Desponds annonce avoir déjà récolté une centaine de signatures sur l’opposition groupée qu’il compte déposer en compagnie de quelques voisins des quartiers du sud du village. «J’étais allé à la présentation de projet en septembre et j’avais découvert qu’il n’y avait quasi aucune mention d’Échallens. Or, cette porcherie serait située à moins d’un kilomètre des premières maisons et, à ce que je sache, le vent souffle aussi depuis le sud.»

«Je peux comprendre que cela suscite des remarques et des questions. Mais j’ai l’impression de payer pour d’autres.» Stéphane Favre, agriculteur à Saint-Barthélemy et promoteur du projet de porcherie

Promoteur du projet, Stéphane Favre n’est pas surpris par cette levée de boucliers: «Je peux comprendre que cela suscite des remarques et des questions. Mais j’ai l’impression de payer pour d’autres. Les opposants ont en tête des images de porcheries industrielles qui n’existent pas chez nous. En France ou en Allemagne, elles peuvent contenir jusqu’à 20’000 porcs. Ici, c’est maximum 1500. C’est comme la comparaison avec l’ancienne porcherie de mon voisin: on parle de choses qui n’ont rien à voir les unes avec les autres.»

Enfant du village, il se souvient qu’à l’époque, il y avait deux ou trois cochons dans chaque ferme. «Et pas détenus dans les normes actuelles», ironise-t-il. Lui a toujours eu un faible pour ces animaux et c’est donc naturellement vers eux qu’il s’est tourné lorsqu’il a fallu imaginer une solution qui permettra à son fils de vivre des revenus du domaine.

Libre circulation et paille journalière

«ça fait sept ans qu’on travaille dessus. On a tout fait pour que les cochons soient le plus confortables possible et les nuisances réduites au maximum. Ils pourront circuler librement, prendre l’air et disposeront de paille fraîche tous les jours. Le projet est d’ailleurs aux normes bios, mais ne pourra être labellisé, car pour cela il faudrait que tout le domaine soit bio.»

Si le gros de la production sera acheté par le groupe Fenaco, Stéphane Favre souhaite, à terme, construire un local de transformation pour produire sa propre saucisse à rôtir et ainsi développer la vente directe qu’il pratique déjà. Son projet est d’ailleurs intégré au nouveau plan de développement régional agricole du Gros-de-Vaud (PDRA).

Cela relève toutefois encore de l’intention. Ce qui est concret, par contre, c’est que les porcs seraient nourris sans petit-lait, uniquement avec de l’eau et des aliments secs appauvris en phosphore, pour limiter les odeurs et protéger les sols. Et que la grande majorité des fumiers et purins devrait être épandue sur les champs d’agriculteurs bios de la région. «Ils sont demandeurs! Car sinon, ils doivent utiliser des engrais qui viennent d’Allemagne, d’Italie ou des pays de l’Est et dont le prix s’envole en ce moment.»

Dernière chose, Stéphane Favre a récemment emmené une quinzaine de ses concitoyens, dont trois membres de la Municipalité, visiter une porcherie du même type à L’Auberson. «Ils ont tous été très surpris! Parce que ça ne correspond pas à ce qu’on voit à la télé!»

