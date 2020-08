Urbanisation – Un nouveau quartier plus grand le Flon se prépare à Crissier Sur une ancienne friche, une dizaine d’immeubles accueilleront 1000 habitants et 600 emplois. D’autres très gros projets sont sur les rails dans la commune. Chloé Banerjee-Din

La conception de la dizaine de bâtiments du quartier de l’Orée a été confiée à différents bureaux d’architectes. ATELIER BRUNECKY

C’est un projet de construction dont les chiffres donnent le vertige. Jusqu’au 30 août, la commune de Crissier met à l’enquête un quartier plus grand que le Flon, à Lausanne. Sur 85’000 m2 de surface au sol (le Flon en a 55’000), aujourd’hui essentiellement occupés par une friche industrielle, il est prévu d’accueillir 1000 habitants et 600 emplois. La demande de permis de construire actuelle, qui n’est qu’une première étape, porte sur 13 bâtiments comprenant 420 logements, des surfaces commerciales et des bureaux, mais aussi, une école primaire, une unité d’accueil pour la petite enfance et une salle de sport.