Littérature jeunesse à Vevey – Un nouveau rendez-vous du livre veut attirer aussi les ados La ville d’images accueillera un festival dédié au jeune public, qui vient rejoindre plusieurs événements romands destinés à ce lectorat. Caroline Rieder

L’illustrateur vaudois Denis Kormann, auteur notamment de «La légende du Colibri», sera présent à Vevey. FLORIAN CELLA

Vevey, ville d’images pour les grands, le sera aussi bientôt pour les plus jeunes. Les illustrations se mêleront aux mots pour le premier Festival de littérature jeunesse, les 18 et 19 juin. À l’affiche, une douzaine d’invités, dont du côté romand Christine Pompéï ou l’illustrateur Denis Kormann, auteur notamment de la «Légende du Colibri», qui s’est écoulé à plus de 60’000 exemplaires depuis sa sortie en 2013.