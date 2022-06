Festival au bord du lac Léman – Un nouveau rendez-vous littéraire se tiendra à Montreux La première édition des Estivales du livre aura lieu les 25 et 26 juin. La manifestation sera gratuite et présentera plus de 250 auteurs.

Implanté dans une région riche d’une longue tradition d’accueil des écrivains et artistes, cet événement culturel était initialement prévu en 2020. (Photo d’illustration) KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Après les quais de Morges, le Marché couvert de Montreux: le bord du lac Léman accueille un tout nouveau festival littéraire en terres vaudoises. La première édition des Estivales du livre de Montreux se tiendra les 25 et 26 juin prochain avec plus de 250 auteurs venus de Suisse et une cinquantaine d’associations littéraires et maisons d’édition.

Implanté dans une région riche d’une longue tradition d’accueil des écrivains et artistes, cet événement culturel était initialement prévu en 2020. Après deux années successives d’annulation, les organisateurs se disent heureux de pouvoir enfin offrir à la population et aux hôtes de la Riviera un tel festival, avec une vingtaine d’animations culturelles programmées.

Tables rondes et conférences

Au menu: des lectures à voix haute, des tables rondes, des vernissages de livres, des conférences, des spectacles, des concerts, des ateliers d’écriture, une balade littéraire et même une dictée, dispensée par le syndic de Montreux, Olivier Gfeller.

Le président des Estivales du livre de Montreux est le créateur des Éditions Montsalvens, Francis Antoine Niquille. Le festival bénéficie du soutien de la commune de Montreux, de Vevey Montreux Tourisme, de la Fondation du Casino Barrière et de la Fondation Ernst Göhner.

www.estivalesdulivre.ch

ATS

