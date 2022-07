Nomination à Lausanne – Un nouveau responsable pour le Département cinéma de l’ECAL Le programmateur italien de festivals de cinéma, Paolo Moretti, succède à Pauline Gygax et Lionel Baier au sein de l’École cantonale d’art de lausanne. Gérald Cordonier

Paolo Moretti a travaillé pour de nombreux festivals et institutions cinématographiques en Europe. «Il est au bénéfice d’un réseau exceptionnel et d’une expérience internationale riche et variée», a expliqué mardi l’ECAL dans un communiqué. L’Italien sera dès septembre le nouveau responsable du département cinéma de l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Il succède à Pauline Gygax, à la tête du bachelor cinéma, et à Lionel Baier pour le master cinéma, codirigé par la HEAD Genève.

Le futur responsable a constamment mis en valeur les films de jeunes talents. Il s’est «imposé au fil du temps comme un interlocuteur précieux et privilégié des cinéastes et de l’industrie», note l’ECAL.

Mostra et Cannes

De 2008 à 2011, Paolo Moretti a été adjoint du directeur et conseiller de programmation à la Mostra de Venise. Depuis 2012, il collabore avec le festival Visions du Réel, à Nyon.

Entre 2018 et 2022, il était le délégué général de la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Il a également œuvré pour le Centre Pompidou, les cinémathèques espagnole et portugaise, le Leeds Film Festival ou encore le festival du film de Rome. Depuis 2020, il dirige la salle d’art et d’essai Les Cinémas du Grütli à Genève, où il pourra continuer d’exercer sa mission conjointement à l’ECAL.

Paolo Moretti remplacera Pauline Gygax, qui est actuellement responsable du bachelor cinéma. Celle-ci gardera une part d’enseignement à l’ECAL, mais se concentrera sur son activité de productrice («Ma vie de courgette», «Les grandes ondes», «Les Gardiennes», «Le vent tourne», etc.) dont l’intensité l’oblige à diminuer sa charge au sein de l’école. Quant à Lionel Baier, il poursuivra sa carrière de réalisateur tout en conservant un temps d’enseignement à l’ECAL.



Gérald Cordonier est chef de la rubrique Culture et Magazines depuis 2017. Formé au sein de la rubrique locale puis chargé de l’actualité politique lausannoise, il a codirigé la rubrique Vaud et Régions de 2010 à 2013. En 2010, il a été nominé au Prix Suisse du Journalisme. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.