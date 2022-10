Hôpitaux universitaires de Genève – Un nouveau service pour traiter le cancer «sur mesure» Le Service d’oncologie de précision veut offrir le traitement le plus efficace pour chaque malade, adapté à sa diversité génétique. Aurélie Toninato

Le nouveau service des HUG doit permettre d’offrir une prise en charge et un traitement encore plus individualisés. ENRICO GASTALDELLO_AZZUROMATTO

Pour combattre le cancer de manière encore plus ciblée et personnalisée, en proposant le traitement le plus efficace au meilleur moment en limitant les effets secondaires, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont annoncé lundi l’ouverture de leur Service d’oncologie de précision, dirigé par le professeur Olivier Michielin, qui a également pris la tête du Département d’oncologie et qui travaille aussi au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne.