Littérature – Un nouveau site permet de découvrir le Rousseau 2.0 La plateforme de référence dédiée à l’écrivain-philosophe a été complètement repensée. Explications. Philippe Muri

Rousseau herborisant en 1778. L’auteur se livre à sa dernière passion. L’image sert de logo à la Société Jean-Jacques Rousseau. DR

Il en va des sites internet comme de la mode. Avec le temps, même les plus élaborés d’entre eux tendent à prendre un coup de vieux. Graphiquement, ils apparaissent obsolètes, et techniquement ils peinent face à l’afflux de nouvelles données. Il faut alors faire peau neuve, et revoir l’architecture des lieux de fond en comble. Telle est la réflexion qu’a menée la Société Jean-Jacques Rousseau (SJJR). Depuis peu, la SJJR, basée à Genève, a procédé à une refonte complète du riche contenu qu’elle propose en ligne. Un réaménagement plutôt réussi. Explications avec Martin Rueff, président de la société, un passionné qui travaille sur Rousseau depuis trente ans.

«Le précédent site avait été conçu il y a huit ans, lorsqu’il s’était agi de coordonner la série de rencontres «Rousseau 2012», qui commémoraient le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Il était nécessaire de le refaire.» Objectif? Toujours le même: développer et rendre accessible au plus grand nombre les études consacrées à la pensée et à l’œuvre de l’auteur des «Confessions».

On a voulu que cette nouvelle plateforme centralise les bonnes informations sur Rousseau» Martin Rueff, président de la Société Jean-Jacques Rousseau

«On a voulu que cette nouvelle plateforme centralise les bonnes informations sur Rousseau», reprend Martin Rueff. «Si on lance une recherche à son sujet sur internet, des milliers de pages s’ouvrent. Il y a à boire et à manger. Très souvent, des informations se révèlent erronées. Nous, ce qu’on veut, c’est un site fiable, ouvert au grand public.»

Ergonomiquement bien pensé, le site 2.0 dédié à Rousseau permet de (re)découvrir l’histoire, l’œuvre et la critique de l’écrivain-philosophe. Parmi les nouveautés, des livres audio en accès libre, lus par des comédiens de théâtre ou de télévision. À disposition notamment, «Les confessions» bien sûr, mais aussi «Les rêveries du promeneur solitaire», «Julie ou la nouvelle Héloïse», «Le devin du village» ou encore «Fragments sur les mœurs», quelques aphorismes retrouvés dans les papiers de JJR. Des extraits de la correspondance de Rousseau, de même que les fameuses «Annales», cette revue éditée sur papier depuis 1904 dans laquelle sont abordées des thématiques liées à la connaissance de la vie et de l’œuvre du citoyen de Genève.

Le mal-aimé

Autres pépites, des manuscrits en accès libre, ainsi que des enregistrements de conférences et de concerts dédiés au grand homme. Tout Rousseau en somme à portée de clic? «Tout? Pas encore. Ce serait mensonger de le prétendre. Mais on y trouve une grande partie de son œuvre», conclut Martin Rueff.

Au final, cette refonte du site de la Société Jean-Jacques Rousseau permettra-t-elle de rapprocher l’intéressé de ceux qui le boudent? «Je l’espère. J’ai constaté que Rousseau dégageait une aura de mal-aimé à Genève. Certains le trouvent ennuyeux, sans le connaître. L’objectif, c’est de le mettre à la portée de tous.»