Vins vaudois – Un nouveau site pour les caves ouvertes «Mescavesouvertes.ch» facilite l'accès aux 200 vignerons participants. Cécile Collet

Les Caves ouvertes vaudoises ont attiré 70’000 personnes en 2022. OVV

Il n’aura jamais été aussi aisé de se déplacer de vigneron en vigneronne durant les Caves ouvertes vaudoises, qui se déroulent ces 27 et 28 mai dans les six régions viticoles (Bonvillars, Côtes de l’Orbe, Vully, La Côte, Lavaux, Chablais). Le nouveau site Mescavesouvertes.ch répertorie les 200 producteurs et productrices, par région, ordre alphabétique ou, plus pratique, en les plaçant sur une carte interactive. Chaque point de repère renvoie à une cave et permet de connaître l’itinéraire pour y accéder.

Le billet pour deux jours au prix de 40 fr. comprend la gratuité des transports publics (seulement en cas d’achat en ligne), un verre et un bon de 20 fr. pour l’achat d’un carton de six bouteilles chez un vigneron.

Le gruyère AOP et l’Association des boulangers, pâtissiers et confiseurs vaudois s’associent à la manifestation et proposent des dégustations dans les caves participantes.

