Le nouveau test développé permet de faire une recherche d’anticorps uniquement en piquant au bout du doigt pour récolter une petite goutte de sang (photo d’illustration). Jean-Christophe Bott/Keystone

Un groupe de scientifiques de l’EPFL, de l’UNIGE et des HUG vient de développer un test d’anticorps fiable et bon marché qui ne nécessite qu’une petite goutte de sang pour l’analyse. Un point positif pour réaliser des tests à la maison ou encore chez les enfants.

«Jusqu’à maintenant, les tests utilisent des réactifs coûteux et nécessitent de grandes quantités de sang, comme lors d’une prise de sang qui ne peut être fait que par du personnel soignant formé. Certains de ces tests sont également peu fiables», écrit l’EPFL dans un communiqué.

«Le plus gros avantage de notre approche est que l’on peut faire beaucoup de tests à la fois avec un minimum de réactifs, et que l’on peut même demander aux gens de prélever leurs propres échantillons de sang à la maison», déclare Zoe Swank, première auteure de l’étude.

«Cette technologie pourrait permettre aux gens d’acheter une trousse de prise de sang à la pharmacie ou au supermarché, de prélever leur propre sang par une simple piqûre au bout du doigt et de l’envoyer à un laboratoire central qui analyse les échantillons de sang et renvoie les résultats du test par e-mail ou sur une application de smartphone», détaille encore Sebastian Maerkl, auteur de l’étude.

«La recherche d’anticorps peut être un outil puissant pour suivre la propagation d’infections […]», avance l’EPFL. Ils permettent également «d’évaluer l’efficacité du vaccin contre le Covid-19 dans des essais cliniques, lorsque les scientifiques suivent la montée des anticorps après l’administration du vaccin».

Attrayant pour les enfants

Selon Isabella Eckerle, de l’UNIGE, ce nouveau test est également très intéressant pour de vastes études épidémiologiques: «Il pourrait même être utilisé pour des régions géographiques éloignées qui ne disposent pas d’une capacité de laboratoire suffisante, par exemple pour mener des études de séroprévalence en Afrique subsaharienne.»

Le fait de devoir uniquement piquer au bout du doigt rend «cette méthode très attrayante pour une utilisation chez l’enfant, ce qui offre la possibilité unique d’évaluer les taux de séroprévalence dans des garderies ou des jardins d’enfants.»

Sebastian Maerkl et ses collaborateurs utilisent d’ailleurs le test en ce moment pour déterminer la prévalence d’anticorps dirigés contre le coronavirus dans des jardins d’enfants à Genève, en collaboration avec Silvia Stringhini et Idris Guessous des HUG et de la Faculté de médecine de l’UNIGE.

Plus de 1024 échantillons à la fois Afficher plus Ces travaux ont fait l’objet d’une étude parue dans la revue PNAS. Concrètement, les scientifiques ont réorganisé une plateforme diagnostique qui peut analyser jusqu’à 1024 échantillons à la fois. Cette plateforme consiste en un réseau complexe de très petits tubes taillés dans une puce en plastique de la taille d’une clé USB environ, explique un communiqué. Pour effectuer le test, les chercheurs introduisent des échantillons de sang et des réactifs dans les canaux de cette puce. Si des anticorps contre le coronavirus sont présents, une molécule génère un signal qui peut être détecté au microscope sous forme de lueur fluorescente. L’équipe a utilisé des échantillons de sang de 155 personnes infectées. Le test a détecté des anticorps dirigés contre le virus dans 98% des cas. Et jamais il n’a détecté d’anticorps chez des sujets qui n’avaient pas été touchés par la maladie.

