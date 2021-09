Innovation antivirus – Un nouveau vaccin contre la dengue, et bientôt le Covid? Unisanté teste un sérum novateur contre cette maladie, et bientôt un vaccin contre le Covid utilisant la même technologie. Marie Nicollier

La fièvre dengue, maladie potentiellement mortelle, est transmise par la piqûre d’un moustique infecté. Il n’existe aucun traitement. AFP

Il n’existe aucun traitement contre la fièvre dengue, infection virale transmise à l’homme par la piqûre de moustiques infectés. Le virus touche 390 millions de personnes par an et les épidémies sont de plus en plus fréquentes et graves (deux décès par heure, selon l’OMS).

«À cause du réchauffement climatique, le moustique vecteur étend sa présence géographique. Il y a déjà eu des cas dans le pourtour méditerranéen», rappelle le Pr Blaise Genton, chef de la Policlinique de médecine tropicale, voyages et vaccinations d’Unisanté.

Des patients infectés traités dans un hôpital de Dhaka (Bangladesh). L’incidence de la dengue a été multipliée par huit au cours des vingt dernières années. keystone-sda.ch

L’institution lausannoise mène une étude clinique sur un nouveau type de vaccin développé en Angleterre par la start-up Emergex Vaccines.