Problèmes de vue – Un nouveau verre optique pour freiner la myopie chez les enfants Zoom sur une technologie innovante pour les moins de 18 ans, disponible en Suisse dès avril. Anna Aznaour

L’optométriste et enseignant lausannois Philippe Seira forme ses collègues à l’utilisation de ce nouveau verre. Odile Meylan

En 2018, un verre prometteur décrochait le Grand Prix du Salon des inventions de Genève. Trois ans plus tard, il est enfin commercialisé en Suisse. Développé durant vingt ans par deux chercheurs hong­kongais, Carly Lam et Chi-ho To, sa particularité réside dans les 400 segments de microlentilles qui le composent. L’objectif de ces alvéoles invisibles: contenir le développement de la myopie des enfants, provoquée par la forte croissance de l’œil.

C’est précisément ce rallongement du globe, à l’origine de la vision floue au loin, qui est freiné par le verre à l’aide de son mécanisme de défocalisation. Ainsi, en positionnant constamment l’image captée devant la rétine, cette innovation optique entraîne la capacité d’autorégulation de l’œil et, ce faisant, ralentit de 60% la progression myopique, comme le prouvent des études cliniques chinoises et françaises.