Nature à Orbe – Un nouveau visage pour le Nozon Le petit cours d’eau pour le moins capricieux a retrouvé son lit naturel et sécurisé. La population d’Orbe et de Chavornay (VD) a pu découvrir samedi les importants réaménagements de ce ruisseau grâce un parcours didactique le long de ses berges.

La population d’Orbe (VD) et de Chavornay (VD) a pu découvrir samedi les importants réaménagements du Nozon grâce à un parcours didactique le long de ses berges. KEYSTONE

Plus de 150 personnes ont parcouru les stands ponctuant le parcours de 2,7 km et le cours d’eau réaménagé, a déclaré à Keystone-ATS Annick Gilliéron, cheffe de service aux Services techniques urbigènes. Auparavant, la partie officielle avait accueilli des représentants des autorités communales, cantonales et fédérales, a-t-elle relevé.

Dans la plaine de l’Orbe, le Nozon donnait lieu à de fréquents débordements environ tous les deux ans. Lors des dernières crues, en 2001, 2002 et plus récemment en 2018, les dégâts avaient été importants, mettant en lumière la vulnérabilité des rives, rappelle la commune d’Orbe dans son communiqué.

Travaux titanesques

Débutés en 2020 après plusieurs années d’études, les travaux «titanesques» se sont achevés ce printemps. Ils ont permis de mettre à l’abri les zones agricole et industrielle en élargissant les talus des rives de 10 à 15 mètres. De nouvelles digues ont également été rehaussées sur les flancs du tronçon. Les ponts agricoles ont été contrôlés et, pour certains, remplacés.

Les coûts se sont élevés à 6,5 millions de francs, financés en grande partie par des fonds fédéraux et cantonaux. Les communes d’Orbe et Chavornay ont participé à raison de 5%, ainsi qu’à une part des ponts.

Biodiversité augmentée

Pour mémoire, ce réaménagement portant sur 2,7 km fait partie des mesures prioritaires définies dans le projet de Gestion intégrée de la plaine de l’Orbe (GESORBE) approuvé par le Conseil d’Etat en 2007. Il englobe 17 communes de la plaine de l’Orbe, pour une surface totale d’environ 50 km 2 située entre Bavois au sud et Yverdon-les-Bains au nord.

Parallèlement aux travaux, la dynamique naturelle du cours d’eau a aussi été rétablie. Elle permettra le développement d’une végétation typique des berges de cours d’eau et une diversification de la faune et la flore.

Le Nozon est un cours d’eau de 23,6 km qui prend sa source à Vaulion, dans le massif du Jura et entre dans la plaine de l’Orbe au sud, à l’aval du village d’Orny. Endigué sur la majorité de son parcours, il se sépare à Pompaples pour alimenter deux bassins versants différents, celui du Rhône et celui du Rhin.

