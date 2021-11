Concours d’architecture – Un nouvel écrin à 46 millions pour les étudiants HEC Le bureau lausannois Background Architecture a remporté le concours à l’unanimité. Son projet «Charlie», mi-bois mi-béton, accueillera 1200 étudiants à l’horizon 2028. Emmanuel Borloz

L’esplanade végétalisée que prévoit le projet lauréat offrira des connexions directes avec les bâtiments Internef et Extranef. STRATUS visualisation d’architecture/Background Architecture

Et de 29. Dans quelques années, vraisemblablement en 2028, l’Université de Lausanne, qui en abrite déjà une petite trentaine, comptera un bâtiment de plus. Son nouveau recteur, Frédéric Herman, et les conseillers d’État Cesla Amarelle et Pascal Broulis ont dévoilé ce lundi matin le résultat du concours d’architecture pour le nouveau bâtiment des sciences humaines. Comme prévu, il sera érigé à proximité sud des bâtiments Internef et Extranef que se partagent les facultés de droit et de HEC. À deux pas du métro, du parking, au cœur des facultés des sciences humaine côté lac, l’emplacement est stratégique.