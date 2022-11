Transports publics – Un nouvel horaire rempli de nouveautés pour la région lausannoise Les TL l’adopteront dès samedi, s’appliquant à onze lignes de bus. Quatre nouveaux itinéraires sont également prévus en marge de la réouverture du Grand-Pont.

Le nouvel horaire des Transports publics lausannois entrera en vigueur en même temps que la réouverture du Grand-Pont, le 3 décembre (archive). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les Transports publics de la région lausannoise (TL) anticipent le changement d’horaire national d’une semaine et déploieront le leur le 3 décembre. Toute la dynamique du réseau a été repensée. Onze lignes de bus sont concernées par des nouveautés. Très fréquenté, le service nocturne a également été amélioré.

«La réouverture du Grand-Pont (le 3 décembre, ndlr) a été saisie comme une opportunité afin d’améliorer l’offre en transports publics dans toute la région lausannoise», ont communiqué ce mardi les TL. L’objectif est «de mieux répondre aux attentes de la population et d’accompagner la reprise de fréquentation d’après pandémie».

Quatre nouveaux itinéraires de bus ont été planifiés. La ligne 4 reliera l’Ouest lausannois (Prilly, Coudraie) et les Faverges dans l’Est, en passant par le centre-ville (Bel-Air, Chauderon). La ligne 7 connectera l’Est à la halte de Prilly-Malley et à la Vaudoise aréna. La ligne 17 esquissera le tracé du futur tram, entre Villars-Sainte-Croix (Croix Péage) et le Flon. La ligne 18 circulera entre l’Ouest (Crissier, Timonet) et le Nord (Lausanne, Clochatte) via Chauderon et la Riponne.

Lignes provisoires pérennisées

Quelques lignes modifiées lors de la rénovation du Grand-Pont ont connu un succès important, si bien qu’elles vont perdurer à l’avenir, soulignent les TL. C’est le cas des lignes 8, 16 et 21, cette dernière assurant la liaison entre la Blécherette, la gare de Lausanne et le Centre patronal (Paudex, Verrière). D’autres (84 à 88) reprennent leur ancienne configuration et abandonnent leur numérotation provisoire mise en place lors des travaux.

L’amélioration de l’offre s’accompagne d’une meilleure cadence et capacité des véhicules. C’est le cas sur la ligne 4, qui dessert le quartier des Faverges. Grâce à des aménagements urbains effectués par la Ville de Lausanne, les TL peuvent introduire de plus grands véhicules, des trolleybus articulés à batterie. «Le défi est ainsi relevé de desservir un quartier aux rues étroites et resserrées avec de grands véhicules électriques.»

Les bus de nuit (lignes N1 à N6), qui roulent du vendredi au dimanche, ont connu une hausse de la fréquentation de 36% en 2022. Afin de répondre à cet «immense succès», la desserte du centre-ville de Lausanne a été renforcée. Les correspondances avec les trains CFF sont prises en compte aux gares de Renens et de Lausanne, au coeur du dispositif nocturne. L’information et la signalétique ont été revues. Des agents de sécurité sont présents dans tous les véhicules.

Accompagnement des voyageurs

Pour faciliter l’accès aux transports publics et la compréhension du nouveau réseau, les TL se sont associés à la Croix-Rouge vaudoise. Toute personne qui le désire peut être accompagnée de bénévoles formés à cet effet lors de son trajet habituel. Ce service, déjà disponible depuis cet automne du lundi au vendredi, est gratuit. Il faut cependant être muni d’un titre de transport valable. Il suffit d’appeler 48 heures à l’avance le 021 621 01 11.

Les plans de réseau ont été développés avec une nouvelle charte graphique. Ceux-ci ont été élaborés en collaboration avec les entreprises de transports publics de la région lémanique. Ainsi, les voyageurs se déplaçant hors du bassin lausannois verront leur compréhension des plans de transports publics facilitée, et ce jusqu’à Genève, se félicitent les TL.

Du personnel sera présent sur le terrain durant la première semaine du changement d’horaire (du 3 au 10 décembre), afin de renseigner et répondre aux éventuelles questions des usagers. Des informations sont également disponibles sur le site internet de l’entreprise, sur son application, par téléphone ou dans les centres clientèle.

ATS

