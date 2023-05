Banques en Suisse – Un nouvel instrument en cas de crise sera mis en place Le Conseil fédéral a adopté ce mercredi le «public liquidity backstop», un mécanisme public de garantie de liquidités déjà utilisé pour Credit Suisse.

Le «public liquidity backstop» (PLB) intervient, entre autres, lorsqu’une banque ne dispose plus de liquidités propres suffisantes pour remplir ses obligations financières. KEYSTONE/Alessandro della Valle

La Suisse va se doter d’un nouvel instrument en cas de crise pour les banques d’importance systémique. Le Conseil fédéral a adopté mercredi le «public liquidity backstop», un mécanisme public de garantie de liquidités. Il en a fait usage pour le Credit Suisse.

Cet instrument fait déjà partie du dispositif standard de gestion de crise bancaire à l’international. En mars 2022, le Conseil fédéral avait déjà fixé les lignes directrices en vue de l’introduction d’un tel système. Mais le sauvetage de Credit Suisse a précipité le mouvement.

Le «public liquidity backstop» (PLB) est un mécanisme public de garantie des liquidités, qui intervient lorsqu’une banque ne dispose plus de liquidités propres suffisantes pour remplir ses obligations financières. Ou si l’établissement ne peut plus non plus bénéficier de prêts d’aide extraordinaires sous forme de liquidités octroyés par la Banque centrale, faute de sûretés suffisantes.

Le projet est mis en consultation jusqu’au 21 juin, dans le cadre d’une procédure raccourcie.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.