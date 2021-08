Nicaragua – Un nouvel opposant au président Daniel Ortega arrêté Mauricio Diaz, un ancien diplomate nicaraguayen, est le 32e opposant arrêté par le pouvoir, à moins de trois mois de l’élection présidentielle.

L’ancien diplomate nicaraguayen Mauricio Diaz a été arrêté lundi, a annoncé la police, ce qui porte à 32 le nombre d’opposants au président Daniel Ortega mis sous les verrous à moins de trois mois de l’élection présidentielle.

«Mauricio José Diaz, qui fait l’objet d’une enquête pour des actes portant atteinte à la souveraineté et à l’autodétermination et pour inciter l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures, a été arrêté», a indiqué la police dans un communiqué.

Selon son parti Citoyens pour la Liberté (CxL, opposition de droite), Mauricio Diaz a été arrêté quand il sortait du bureau du procureur, où il avait été interrogé lundi dans le cadre des enquêtes effectuées par les autorités depuis mai à l’encontre de plusieurs opposants et journalistes critiques du gouvernement.

Mauricio Diaz, ancien ambassadeur du Nicaragua auprès de l’Organisation des États américains (OEA) et au Costa Rica, faisait figure ces derniers temps de porte-parole de CxL, qui a été mis hors-jeu vendredi en vue de la présidentielle du 7 novembre.

Sept candidats potentiels

Daniel Ortega, qui brigue un quatrième mandat consécutif, est accusé de faire table rase de ses concurrents à l’approche du scrutin. Candidat du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), cet ancien guérillero de 75 ans et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo (70 ans) n’ont désormais face à eux plus aucun candidat sérieux.

Parmi les 32 opposants détenus se trouvent en effet sept candidats potentiels. Le coup de filet a commencé le 2 juin avec la détention sous arrêts domiciliaires de Cristiana Chamorro, rivale la plus crédible du couple présidentiel, et qui est la fille de Violeta Chamorro, vainqueur de Daniel Ortega dans les urnes en 1990 et présidente jusqu’en 1997.

Le pouvoir estime que les opposants détenus sont des «mercenaires» à la solde de Washington pour tenter de renverser Daniel Ortega. Les États-Unis ont estimé samedi que l’élection du 7 novembre avait «perdu toute crédibilité». Washington et l’Union européenne ont sanctionné le gouvernement Ortega, pour protester contre la répression qu’il entretient envers ses opposants depuis le déclenchement de manifestations antigouvernementales en 2018.

AFP

