Roman suédois – Un numéro de prestidigitation au cœur de l’histoire L’écrivain Jonas Karlsson revient avec «Le cirque», récit où s’épanouit encore son art du malaise insidieux. Boris Senff

Jonas Karlsson, un écrivain suédois qui sait semer le trouble… Appendix Fotografi

Les auteurs suédois qui comptent aujourd’hui sont souvent des Jonas K et les lecteurs francophones les découvrent chez Actes Sud. Après le formidable Jonas Khemiri et sa «Clause paternelle» parue l’an dernier, la maison d’édition française publie «Le cirque» de Jonas Karlsson. L’écrivain, mais aussi acteur – on a pu le voir chez Vinterberg dans «Les héros» en 1996 – s’est fait une spécialité de récits où le réalisme apparent dérive dans des ambiances étranges, étonnantes si ce n’est inquiétantes. C’était déjà le cas de «La pièce» (2016) et son bureaucrate psychorigide, ou de «L’ami parfait» (2018), recueil de nouvelles à la gâchette narrative fine.

«L’ami parfait» (2018) Afficher plus Un recueil qui se doit de figurer dans la bibliothèque de tout amateur de nouvelles, mais aussi de tout lecteur qui attend d’être saisi rapidement par un récit. Les quatorze miniatures de Jonas Karlsson exhalent du malaise, de l’incongru, mais aussi de l’émotion brute sans jamais faillir. Que se passe-t-il quand vous devenez un intrus dans l’appartement d’un ami? Que trafique la folle d’à côté? Cette rencontre fortuite est-elle celle d’une vieille connaissance ou d’un parfait inconnu? Avec un sens consommé des situations inconfortables et de la chute qui fait mouche, l’écrivain et acteur suédois captive à chaque fois, avec une concision qui recèle des trésors d’imagination. BSE

Le Suédois de 51 ans récidive avec «Le cirque», petit roman qui se laisse facilement dévorer et où l’on retrouve certaines obsessions de l’auteur pour les échos de sa jeunesse. Son narrateur, par exemple, se laisse mieux définir par sa manie de classer ses disques que par son travail répétitif de vendeur en boulangerie. Et ses amours musicales ressemblent plus à celles d’un quinqua qu’à celles d’un jeune adulte encore tourmenté par ses souvenirs de collège. «Madness à côté de The Selecter à côté de The Specials à côté d’Elvis Costello.»

Entre deux réagencements d’une collection de disques que l’on imagine considérable, c’est justement l’un de ses plus proches amis de jeunesse, Magnus, qui le recontacte pour l’inviter au cirque. L’offre n’est pas surexcitante mais acceptée. Pendant la représentation, l’ancien copain disparaît au cours d’un numéro de prestidigitation auquel il a consenti à prendre part. Commence alors une curieuse enquête, très intime, pour le retrouver. Au gré de cette recherche rythmée par de mystérieux coups de fil, ce sont surtout les réminiscences du passé – où les fascinations pop adolescentes côtoient les humiliations initiatiques – qui remonteront à la surface, jusqu’au «twist» final, miroir brouillé d’un malaise ancien pris dans des feux existentiels très contemporains.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

