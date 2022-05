Russes en Suisse – Un oligarque évite les sanctions – avec la bénédiction de Berne Pour échapper aux foudres de l’Occident, le milliardaire russe Andrey Melnichenko a donné son entreprise suisse à sa femme. Le Secrétariat d’État à l’économie approuve le procédé. Christian Brönnimann Oliver Zihlmann

Andrey Melnichenko et sa femme Aleksandra lors d’un gala caritatif à Londres en 2009. Getty Images/Dave M. Benett

Il est l’un des hommes les plus riches de Russie, roi du marché mondial des engrais, et possède des yachts parmi les plus spectaculaires du monde. Andrey Melnichenko, 50 ans, est aussi l’un des oligarques russes les mieux implantés en Suisse.