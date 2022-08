Sortir rock, ciné, etc. – Un Open Air patriotique, des chauves-souris ou un festival Offenbach Tous les goûts sont dans votre nature, toiles au bon air ou chasse aux doux vampires en passant par Offenbach et autres merveilles sous les étoiles. Cécile Lecoultre

Jean-Luc Bideau assistera à la projection en plein air à Prangins de «L’invitation». DR

Open Air à Prangins

Cinéma Le Musée national suisse décline son expo «La Suisse» lors du 6e Open Air. «Les combattantes» de Flore Amos, jeudi avec débat, plonge dans cette société qui, il y a 50 ans, ne laissait pas les femmes voter. Vendredi, «Le miracle suisse» de Martina Chyba, en sa présence, donne les clés de la «Swiss Attitude», tandis que «L’invitation» de Goretta, samedi en présence de Jean-Luc Bideau, garde une modernité étonnante. CLE

Classique avec Artémont

Sylviane Deferne, d’Artémont. DR

Concert Sylviane Deferne conçoit et anime la saison de concerts Artémont, qui écume les lieux excentrés du canton avec des pépites de musique de chambre. Au menu du premier programme à Montheron et Ste-Croix, la pianiste invite le Quatuor Sine Nomine dans Mozart et Dvorák puis rejoint les cordes pour jouer le «Quintette» du compositeur tchèque. MCH

Quatuor Terpsycordes à la belle étoile

Classique Il faut s’accrocher pour suivre le jeu de pistes du quatuor Terpsycordes à l’occasion de ses 25 ans. L’un des 25 événements est une soirée «À la belle étoile» à la ferme de La Vaux au-dessus d’Aubonne. Programme surprise sur le thème de la nuit et du rêve. Buffet campagnard bio inclus. MCH

Festival Offenbach en folie

Opéra La 6e édition du Festival Offenbach à Saint-Saphorin aligne 30 événements, concerts de chœurs et ensembles vocaux, récitals, bal populaire, chantée Gilles, du tango, un clin d’œil de Miss Helvetia et quand même une opérette d’Offenbach par adOpera, «Daphnis & Chloé». MCH

Nuit internationale des chauves-souris

Famille Pour la Nuit internationale des chauves-souris, jeux et conférences seront à découvrir samedi dès 19 h au Musée du Léman à Nyon, ainsi qu’une balade acoustique, tout comme à l’île aux oiseaux à Préverenges (19 h 30). Le même soir, on pourra assister au baguage au col du Jaman et, le lendemain, une autre balade acoustique est proposée au lac de Sauvabelin à Lausanne, de 19 h 30 à 22 h. CRI

