Naissance d'un collectif – Un orchestre de chambre éclot depuis la Haute École de musique Le pôle pédagogique étend un peu plus sa présence dans le paysage musical romand en créant une nouvelle formation destinée à ses étudiants.

La naissance d’un orchestre vue par une étudiante de la HEAD. LÉONIE COURBAT/HEAD/Pour la suivre sur Instagram : limonell_o

Cet article a été illustré par une étudiante de la HEAD dans le cadre d’une collaboration HEAD x TdG

L’événement est passé presque inaperçu il y a quelques semaines. Alors que le Concours de Genève faisait défiler sur les scènes les prétendants au Premier prix, une nouvelle formation se faufilait dans la manifestation et foulait les planches de la grande salle du Conservatoire pour accompagner un ancien lauréat de la compétition, le clarinettiste Kevin Spagnolo. Avec les quelques pièces de Klezmer, de Bartók et de Beethoven mises à l’affiche, on assistait alors à une éclosion marquante, celle de l’Orchestre de chambre de la Haute École de musique. On pourrait se demander de quoi sont faits les plans du dernier venu, dans un paysage, celui de la musique classique à Genève, qui ne manque ni de formations ni d’offres abondantes pour les mélomanes.

Pour le responsable du Département des instruments d’orchestre au sein de la HEM, Patrick Lehmann, à qui on doit l’aboutissement du projet, il n’est pas question de concurrencer les acteurs présents sur le territoire. Les finalités de l’opération sont ailleurs. «Il s’agit tout d’abord de donner l’occasion aux étudiants de travailler de manière affinée et approfondie le répertoire pour ensembles réduits, note le pédagogue. Et cela durant une période prolongée, pouvant aller jusqu’à quatre ans, selon les envies des musiciens.»

Des profs dans les rangs

L’attention est donc braquée sur le perfectionnement du bagage des jeunes musiciens. Un travail fin que mèneront quatre professeurs de la HEM appelés à jouer aux côtés des étudiants, chacun recouvrant le poste de chef de pupitre et de coach. Du côté de la direction d’orchestre, l’école a décidé qu’il valait mieux ne pas confier le poste à un chef permanent mais inviter plusieurs figures durant la saison. Un choix qui permettra de confronter les membres de l’orchestre à des approches artistiques et à des sensibilités variées.

Mais qui sont les vingt-quatre pupitres retenus pour la nouvelle entité? «Ils sont représentatifs du corps étudiant qui fréquente la HEM, précise Patrick Lehmann. Ils viennent du monde entier et ils ont entre 18 et 26 ans.» Tous ont été retenus après être passés par un processus d’écrémage similaire aux sélections pratiquées par les orchestres professionnels. «Chacun a dû rédiger une lettre de motivation et y adjoindre un CV avant de passer une audition avec l’instrument. Ce cheminement participe lui aussi de la formation, il accompagne des étudiants souvent tenaillés par l’incertitude qui survient à la fin du parcours académique, lorsqu’on n’a pas nécessairement de débouchés précis à l’horizon.»

Alors oui, cet orchestre constitue une nouvelle vitrine pour un pôle pédagogique en plein essor. Mais il offre surtout des rendez-vous musicaux à travers lesquels acquérir de l’expérience. Ce dont on manque, précisément, lorsqu’on quitte une école.

Rocco Zacheo

