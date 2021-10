Polémique au Royaume-Uni – Un orchestre licencie 14 musiciens blancs au nom de la diversité Le directeur d’un ensemble réputé s’est séparé de la moitié de ses musiciens car ils ne représentent pas la diversité. Cette décision enflamme les milieux culturels. Tristan de Bourbon

Représentation de Cosi fan tutte par l’English Touring Opera en 2020. L’ensemble a brutalement écarté des musiciens pour favoriser des candidats issus d’origines ethniques diverses. RICHARD HUBERT SMITH

«Discorde à l’opéra alors que 14 musiciens blancs sont abandonnés pour une plus grande diversité». Placé en haut de la page 3 du Sunday Times le mois dernier, cet article secoue le monde culturel britannique. Le politiquement correct et la discrimination positive peuvent-ils entraîner le renvoi d’employés? Plusieurs médias et chroniqueurs s’insurgent contre cette décision.