Parc scientifique et technologique d’Yverdon – Un outil moderne pour la formation des mécaniciens La section vaudoise des garagistes, la section romande de l’Association 2roues et le Groupement suisse de l’industrie mécanique (GIM-CH) feront toit commun à Y-Parc. Frédéric Ravussin

Le bâtiment s’étend sur une parcelle de 8000 m 2 . Sa réalisation a été rendue possible par l’arrivée providentielle et financière du Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP) dans le dossier. ANDRES ET FERRARI ARCHITECTES SA

Six mois après l’ouverture de KinderCity, Y-Parc fait un pas de plus en direction de la jeunesse. Jeudi matin, en présence du syndic Pierre Dessemontet et du nouveau directeur ad interim Olivier Collet, le chantier du nouveau Centre de formation romand des métiers de la mécanique (YMECA) a été lancé officiellement. Dans deux ans, il devrait accueillir ses premiers apprentis.

Devisé à 25 millions de francs, le projet réunira sous le même toit la section vaudoise de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA Vaud), la section romande de l’Association 2roues et le Groupement suisse de l’industrie mécanique (GIM-CH).