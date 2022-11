Aménagement du territoire – Un outil pour visionner les projets immobiliers comme si on y était La jeune pousse Uzufly est en train de conquérir le terrain de l’urbanisation grâce à ses modélisations très précises en trois dimensions. Alain Detraz

Théo Benazzi et Romain Kirchhoff, cofondateurs d’Uzufly, proposent une variété d’applications à leurs modélisations du tissu urbain. PATRICK MARTIN

Comment s’intégrera un projet immobilier dans son environnement? La question est soulevée à chaque fois qu’une construction est soumise à l’enquête publique. Et bien souvent, les discussions et oppositions qui en découlent s’écharpent sur l’interprétation des plans. Or, ces spéculations peuvent désormais trouver des réponses très claires grâce à la modélisation ultraréaliste que propose Uzufly. La jeune pousse de l’EPFL a remporté en octobre le concours Boost My Startup Challenge, organisé par BG Ingénieurs Conseils et UBS.