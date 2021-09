Tribunal de Lausanne – Un papy profite de trois fillettes aux jardins familiaux Un sexagénaire est condamné après des attouchements sur trois petites. Un début de démence explique-t-il ses gestes? Flavienne Wahli Di Matteo

Sur sa parcelle des jardins familiaux, le vieil homme a touché l’intimité de fillettes de 6 à 10 ans. Odile Meylan

«Il m’a fait des choses que je ne dois pas te dire.» «Il a touché mon zizi par-dessus et par-dessous ma culotte, il a mis sa bouche dessus, beurk.» «Il a mis sa main là où on fait pipi.»

C’est avec des mots de leur âge, respectivement 6 ans et demi, 7 ans et 10 ans que trois fillettes ont décrit ce qu’un monsieur leur a fait en 2018 et 2019 dans des jardins familiaux de Lausanne.

Ce presque septuagénaire répondait lundi d’actes sexuels commis sur des enfants et de contrainte sexuelle devant une Cour correctionnelle de Lausanne.

Aux accusations des petites filles, il répond: «J’ai touché M. une fois. Ou deux. Peut-être trois. Mais les autres, non. L. je ne la connais même pas. Elle est passée une fois chez moi, elle n’est restée qu’une minute. Comment j’aurais pu lui faire quelque chose?»