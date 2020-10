Californie – Un paradis viticole réduit en cendres Au moins une dizaine de domaines viticoles de la Napa Valley ont brûlé depuis que le brasier, qui a ravagé plus de 20’000 hectares, s’est déclenché cette semaine en Californie.

La Silverado Trail, une petite route longeant les célèbres vignobles de la Napa Valley, dans le nord-ouest de la Californie, a longtemps été le paradis des amateurs de vin. Un eden aujourd’hui largement réduit en cendres par un incendie dévastateur.

Le Glass fire a consumé un restaurant 3 étoiles, des domaines viticoles comme le Chateau Boswell, et la fumée a souillé les précieux grains de raisin.

Au moins une dizaine de domaines viticoles ont brûlé depuis que le brasier, qui a ravagé plus de 20’000 hectares, s’est déclenché cette semaine.

La côte ouest américaine subit une saison de feux record, avec cinq des six plus gros incendies de l’histoire de l’Etat californien actuellement actifs, et plus de 1,6 million d’hectares parcourus.

Mercredi, dans la petite municipalité de Calistoga, le squelette d’un camping-car gisait non loin d’une voiture dont la peinture avait fondu sur le capot.

Une dizaine de domaines viticoles de la Napa Valley ont brûlé. AFP

Alors que de la fumée s’élevait des collines, des pompiers tentaient d’éteindre des départs de flammes à l’aide de pioches, de pelles et de lances à eau.

Les exploitations viticoles encore debout ont été fermées, les visiteurs manquant à l’appel à cause des ordres d’évacuation en vigueur pour toute la zone.

A l’entrée du complexe hôtelier Meadowood, où le chef Christopher Kostow a permis au restaurant d’obtenir trois étoiles au guide Michelin, un vigile monte la garde.

Si d’autres parties du lieu ont été épargnées, le restaurant lui même est rasé. Les flammes sont également passées tout près de la maison du chef Kostow.

«Perdre votre restaurant et votre maison, c’est un double choc que personne ne pourrait endurer», souffle le maire de Calistoga, Chris Canning, qui est allé lui-même s’enquérir de l’état de la demeure du chef évacué.

120’000 bouteilles

Au Caligstoga Ranch, qui offrait à ses clients l’accès à une piscine, un lac, et à des départs de sentiers de randonnée, des flammes s’échappent de conduites de gaz, dans les ruines de mobiles homes luxueux.

«Ce n’était pas n’importe quel» établissement, se désole Matt Macdonald, un pompier venu de la ville voisine de Sonoma, en contemplant le paysage encore fumant.

Près du panneau indiquant le service de voituriers, des restes d’une voiture de golf auparavant utilisée pour transporter les clients au sein de la propriétés ont été tordus par la chaleur des flammes.

«Tout ça est très triste», se lamente le shérif adjoint du comté de Napa, les yeux perdus dans les vignes environnantes. «Les gens qui viennent ici ont chacun leurs souvenirs, souvent lié à un domaine qu’ils aiment et qui leur est devenu cher.»

A Calistoga, connue pour ses sources chaudes, ses bains de boue et ses visites guidées consacrées à la production de vin, le responsable de la cave du domaine de Castello di Amorosa a bravé l’épaisse fumée pour aller évaluer les dégâts.

Les flammes ont englouti une ferme en pierre utilisée pour stocker quelque 120.000 bouteilles de vin, évaluées à environ 5 millions de dollars. 10 à 12 millions supplémentaires seront nécessaires pour reconstruire le bâtiment, selon le propriétaire Dario Sattui.

Calistoga, désertée de ses quelque 5000 habitants, a été encerclée par le brasier, mais les vignes, vertes et sans broussailles, ont agi comme un frein en l’absence de vents forts.

Destination de renom depuis la fin du 19ème siècle, elle accueille en temps normal environ un million de visiteurs chaque année.

Le tourisme, déjà durement mis à mal par la pandémie, est désormais sinistré par les feux.

«2020 est une année pourrie, je voudrais qu’elle se termine», soupire le maire. «On s’en remettra, mais faisons en sorte que tout arrive en 2020, qu’on puisse être tranquilles pour les années suivantes.»

Le «Glass Fire», qui s’est déclaré dimanche, n’était contenu qu’à 2% mercredi après avoir déjà parcouru quelque 20’000 hectares de végétation. AFP La surface brûlée par l’incendie baptisé «Glass Fire», qui s’est déclaré dimanche au cœur d’une des plus prestigieuses zones viticoles des États-Unis, a triplé en l’espace de 24 heures pour atteindre 17’000 hectares mardi matin. (Mardi 29 septembre 2020) AFP 1 / 65

