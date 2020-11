Nature en ville – Un parc au lieu de places de parc à Prilly D’ici à 2025, la Commune veut relier Malley à son centre avec une «Voie verte» remplaçant parkings et entrepôts. Chloé Banerjee-Din

La Voie verte devrait être aussi bien un parc qu’un axe de mobilité douce en direction du quartier de Malley et de la ligne du futur tram T1. Belandscape

Prilly pourrait voir verdir son premier parc urbain ces prochaines années. Dans un préavis qui sera débattu au Conseil communal le 7 décembre prochain, la Municipalité propose en effet de réaménager complètement une bande de terrains reliant le futur quartier de Malley au reste de la commune, une zone qui pour l’heure accueille essentiellement des places de parc et des entrepôts.

Baptisé «Voie verte», le projet dessine un parc de 2 hectares, étiré sur une longueur de 600 mètres. D’ici à début 2025, il devrait former un «cheminement paysager» ponctué de vergers, de potagers et d’espaces pouvant accueillir diverses activités, notamment des guinguettes, du taï-chi, de la pétanque ou du beach-volley, de même que des places de jeux ou encore une buvette. Il est aussi prévu d’y aménager une voie cyclable et un chemin de promenade convergeant vers la future ligne de tram T1, au sud du parc.

«Ce projet est particulièrement cohérent avec les enjeux climatiques et notamment la lutte contre les îlots de chaleur.» Alain Gillièron, syndic de Prilly

«Nous travaillons sur ce projet depuis huit ans! Il est aujourd’hui particulièrement cohérent avec les enjeux climatiques et notamment la lutte contre les îlots de chaleur», commente le syndic Alain Gillièron. Pour le mettre en œuvre, la Ville profite surtout du développement des quartiers voisins, qui changeront eux aussi complètement de visage ces prochaines années.

Facture modique

Il s’agit en particulier de la zone artisanale du Galicien, qui se prépare à accueillir une part significative de logements, mais aussi du vaste campus projeté par la société SICPA qui pourrait abriter à terme plusieurs milliers de places de travail. À cela s’ajoute le projet Aux Flumeaux, destiné au logement, ainsi que le plan de quartier Viaduc, qui comprendra deux des cinq tours planifiées à Malley.

Le projet de parc s’insère dans une zone qui connaîtra un fort développement urbain ces prochaines années. Belandscape

Pour un projet de parc devisé à près de 5 millions de francs au total, la Municipalité présente un concept de financement qui au final devrait coûter un peu moins de 700’000 francs à la Ville. Elle évalue en effet qu’une part de 3,8 millions de francs proviendra de la taxe sur les équipements communautaires prélevée sur deux des projets de quartier voisins, à quoi doivent s’ajouter des cofinancements, notamment cantonaux et fédéraux.

Le crédit demandé aux élus porte ainsi sur 3,9 millions de francs, qui couvre essentiellement l’achat de quatre parcelles appartenant au Canton de Vaud pour un montant de 3,1 millions de francs, qualifié de «préférentiel» dans le préavis. «Ils nous font un bon prix en raison de l’objectif visé par ce projet», glisse Alain Gillièron.