L’esprit des parcs – Un parc dans la Vallée qu’il ne faudrait pas oublier L’ancien lit du Flon, devenu décharge puis porte d’entrée de l’Expo 64, mérite qu’on fasse autre chose que d’y passer. Cindy Mendicino

La Vallée de la Jeunesse plonge en direction du lac. Florian Cella

Pour découvrir la Vallée de la Jeunesse, il y a le mode rapide, spectaculaire et hautement recommandé. À vélo, s’élancer depuis l’avenue de Provence. Et laisser défiler arbres, skatepark et bâtiments en béton jusqu’à l’arrivée à Vidy. Une façon d’avoir un concentré des beautés et curiosités qu’offre ce parc étrange et merveilleux.