C’est un jeudi du mois de juin dernier. Le thermomètre marque des températures tropicales et l’air est lourd. Je dois regagner mon bureau à l’EPFL après une séance au centre-ville. Le moyen le plus rapide de s’y rendre en transports publics est un bus 25 bondé d’écoliers, puis le métro M1, avec un changement à la Bourdonnette. Je décide ici de traverser la cité, et non pas de la contourner pour rejoindre les rails du TSOL, en contrebas. Je m’aventure alors dans cet ensemble de la fin des années 1960.

Première surprise aux portes de la cité: une certaine fraîcheur, la température qui baisse de quelques degrés. Non, ce ne pas uniquement le fait de sortir enfin le nez de mon masque. C’est une ambiance réellement plus agréable, due à la présence importante de végétation.

«Des cheminements minéraux aux lignes sinueuses traversent de belles pelouses, bordées d’arbres aux essences les plus diverses»

Et c’est là que réside la deuxième surprise: le parc de la Bourdonnette. Quelle belle découverte, ces espaces verts entre les immeubles de logement! Des cheminements minéraux aux lignes sinueuses traversent de belles pelouses, bordées d’arbres aux essences les plus diverses, au développement et au feuillage très variés. C’est un paysage mouvant de pentes douces qui redessine la relation au sol du bâti qui, à son tour, devient le support pour toute sorte de plantes rampantes et couvre-sol, du lierre et du fusain, mais aussi des plantes vivaces.

Les plantations suivent la logique de l’architecture de la Bourdonnette où tout est mis en place pour atténuer l’effet de front construit, dû à la juxtaposition de barres comme on l’avait fait couramment dans les années 1950. Si l’architecte Jean-Pierre Desarzens avait admirablement joué avec la combinaison des volumes en décalage, avec des corps bâtis disposés en «serpent» pour se protéger des routes qui entourent le site, l’aménagement paysager vient renforcer ce parti remarquable. Le dessin des équipements publics aussi, au cœur de l’ensemble, est agrémenté d’une végétation savamment choisie, qui participe à la composition de l’ensemble, dans une géométrie maîtrisée. Épatant.

De remarquables aménagements

Renseignements pris, c’est bien à André-F. Desarzens (1914-1994) que l’on doit cet aménagement paysager plaisant. C’est donc encore lui, l’ancien chef du Service des parcs et promenades lausannois de 1948 à 1976 – le «premier jardinier de la ville», comme on le désignait à l’époque –, qui a si fortement marqué de son empreinte «Lausanne, ville verte».

Outre l’aménagement du site de Vidy après l’Expo 64, ou encore la Roseraie à la Vallée de la Jeunesse, il a conçu également les espaces extérieurs des ensembles d’habitation, à compter parmi les chantiers les plus spectaculaires des Trente Glorieuses, notamment l’esplanade de l’Ancien-Stand et le parc de la Bourdonnette, projet méconnu mais oh combien intéressant.

On connaît le «Plantage Bourdonnette», lauréat en 2015 du Prix Schulthess des jardins attribué à raison par l’association Patrimoine suisse à la Ville de Lausanne, et sa réussite entre autres comme dispositif d’intégration sociale. On connaît beaucoup moins ce parc urbain étonnant, bordé par les bâtiments savamment disposés en quinconce auquel les aménagements paysagers – par ailleurs parfaitement entretenus, disons-le –, apportent des qualités indéniables.

Après plusieurs semaines d’une expérience de semi-confinement qui a révélé les inégalités cinglantes du logement contemporain, y compris dans une Suisse que l’on croyait à l’abri de conditions d’habiter parfois difficiles où un simple balcon devient un appel d’air salutaire au quotidien, ne sous-estimons pas les qualités de ces aménagements paysagers.

Le caractère accompli et la relation parfaitement maîtrisée qu’entretiennent le bâti de la Bourdonnette et son parc donnent matière à réfléchir. Souhaitons que leur redécouverte puisse inspirer les concepteurs des nouveaux quartiers de logement.