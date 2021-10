Course d’obstacles – Un parcours de Ninja Warrior est installé dans son jardin Double champion d’Europe, Manu Dufaux s’est donné les moyens de ses ambitions. Fin septembre, il a terminé 6e des Mondiaux qui avaient lieu dans le Vermont. Pierre-Alain Schlosser

À Noville, Manu Dufaux a adapté son jardin à sa passion pour les Spartan Race. Chantal Dervey

Quand vous arrivez à Noville, impossible de manquer la maison de Manu Dufaux. Ce coach sportif de 41 ans, double champion d’Europe de courses d’obstacles, possède dans son jardin des modules d’entraînement assez impressionnants. On se croirait presque dans «Full Metal Jacket» de Kubrick ou sur le plateau de l’émission de TF1 «Ninja Warrior». On y trouve des éléments de street workout avec des anneaux, des échelles suspendues, des barres de traction, une corde, une palissade en bois ou encore des pneus.

Les Spartan Race ou autres Mud Day sont des courses d’obstacles qui nécessitent force, adresse, endurance et stratégie. Les parcours de course à pied longs de 5 km à 20 km sont parsemés d’épreuves physiques variées (15 sur la distance de 5 km et jusqu’à 40 sur 20 km), souvent dans la boue et parfois dans des tranchées ou au-dessus de bassins. Lors de la dernière épreuve de Spartan qui a eu lieu à Verbier, le 18 septembre, quelque 3000 participants ont testé leur force physique et mentale. Une discipline très tendance, qui invite à l’aventure et au défi entre amis. Mais sans pression, puisque les amateurs n’ont pas l’obligation d’affronter tous les obstacles.