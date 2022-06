Mobilité à Morges – Un pas vers le futur pour les transports publics Dès le 3 juillet, les lignes urbaines du réseau seront redimensionnées dans le but de s’adapter aux besoins liés à la vitalité de cette région. Sarah Rempe

Dès le 1er juillet, des lignes seront renforcées dans le but d’augmenter la part modale des transports publics dans la région pour passer d’environ 10% aujourd’hui à 30% en 2030. 24HEURES/CHRISTIAN BRUN

Renforcer et optimiser les lignes structurelles, améliorer et réorganiser les tracés ou encore créer une nouvelle desserte: c’est autant de chantiers que les Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) et les Transports publics de Morges et environs (TPM), regroupant les communes d’Échandens, Denges, Lonay, Échichens, Morges, Lussy-sur-Morges, Lully, Tolochenaz et Préverenges, ont à leur agenda depuis de nombreux mois.