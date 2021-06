Accident impressionnant à Genève - Un passage piéton s’effondre aux Eaux-Vives

Fait divers – Un passage pour piétons s’effondre aux Eaux-Vives Le Service d’incendie et de secours a été alerté. La police est sur place. Chloé Dethurens

ENRICO GASTALDELLO

Un pan du boulevard Helvétique, près de la place des Eaux-Vives, s’est effondré ce lundi après-midi. Situé à l’intersection avec la rue du Rhône, la moitié d’un passage pour piétons (environ 6 mètres sur 6, sur 2 mètres de profondeur) s’est affaissée, pour des raisons qui n’ont pas encore été déterminées.

Le Service d’incendie et de secours (SIS), alerté à 17 h 13, est sur place et effectue des contrôles pour sécuriser les conduites de gaz. Des patrouilles de police ont sécurisé la zone et installé une déviation. Aucun blessé n’est à déplorer.

L’opération est toujours en cours. Le trou est rempli d’eau. Selon nos renseignements, les travaux dureront en tout cas jusqu’à mardi après-midi.

Suisse, Genève, le 21 juin 2021. En fin d'après-midi, la chaussée s'est effondrée en bas du boulevard Helvétique. ENRICO GASTALDELLO

