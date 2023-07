Aéroport de Genève – Un passager se fait pincer avec des conserves pleines de cigarettes Un homme de 42 ans a été intercepté par les douaniers le 4 juillet dernier alors qu’il transportait de la viande et près de 1400 cigarettes dans ses bagages.

Un Bulgare en transit a été intercepté à son arrivée à l'aéroport de Genève avec plus de 11 kilos de viande et près de 1400 cigarettes (image prétexte). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un Bulgare en provenance de Sofia a été intercepté lors de son arrivée à l’aéroport de Genève. Ce chauffeur de poids lourds s’apprêtait à quitter la Suisse pour effectuer des voyages de service depuis la France. Il n’avait pas déclaré qu’il emportait plus de 11 kilos de viande et presque 1400 cigarettes en transit.

L’homme de 42 ans a été intercepté le 4 juillet dernier par les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Un contrôle aux rayons X a révélé que des boîtes de conserve se trouvaient dans son bagage. Il s’est avéré qu’elles contenaient de la viande pour 12,6 kilos brut, rapporte jeudi l’OFDF.

Lors de l’examen, les douaniers ont toutefois constaté que certaines étaient plus légères. Questionné sur la raison, l’homme a avoué que des cigarettes y avaient été cachées, soit 720 pièces dans six boîtes. Quatre cartouches et six paquets supplémentaires faisaient également partie de ses effets personnels. Au total, il transportait 1390 cigarettes et 11,6 kilos de viande en sus des quantités en franchise.

Le quadragénaire était en partance pour la France. Il a expliqué que la marchandise faisait office de provision pendant ses voyages de service. Comme il n’avait pas déclaré la marchandise en transit, il a reçu une amende de plusieurs centaines de francs pour infraction à loi sur les douanes et à la loi sur le tabac.

ATS

